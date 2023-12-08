8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Рекордную сумму отдала мошенникам хабаровчанка
Продав квартиру, на счета преступников женщина перевела 12 млн рублей.
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С заявлением о мошенничестве в полицию Хабаровска на днях обратилась 74-летняя пенсионерка. Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что под влиянием телефонных аферистов продала квартиру и отправила неизвестным лицам 12 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мошенники давили на пожилую хабаровчанку два дня. В первый раз ей позвонил незнакомый мужчина, который рассказал, что ее личный кабинет на одном из порталов взломан, и банковские счета могут быть заблокированы. Чтобы сохранить сбережения, злоумышленник посоветовал перевести средства по другим реквизитам. Прислушавшись к преступникам, хабаровчанка оправила на неизвестные счета 4 млн рублей личных сбережений.
— На следующий день жительнице краевой столицы позвонил мужчина и представился сотрудником крупного банка. Звонивший сообщил потерпевшей: у мошенников появился доступ к её личным данным, они разместили объявление о продаже квартиры горожанки. Для того, чтобы их опередить, злоумышленник убедил женщину продать квартиру и деньги перевести также на «безопасный» счет, — сообщили в УМВД по Хабаровскому краю. Поверив, женщина продала свою квартиру за 8 млн рублей, и все средства отправила преступникам. Возбуждено уголовное дело. Причастным к совершению преступления грозит до 10 лет лишения свободы.