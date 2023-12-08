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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Большой «динь-дон»: взрыв прозвучал на лестничной клетке жилого дома во Владивостоке

Взорвавшийся щиток перебудил жителей дома во Владивостоке.

Неизвестный мужчина положил неопознанный предмет на щиток в многоквартирном доме во Владивостоке. Из-за звука взрыва проснулись соседи — подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту «КП» прокомментировали:

"В дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило сообщение 38-летней местной жительницы о хулиганских действиях на лестничной клетке многоквартирного дома, предположительно с использованием пиротехники.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность нарушителя.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии законодательством".

Пользователи социальных сетей отметили, что злоумышленником может оказаться и квартиросъемщик.

Ранее «КП» писала о приморце, который взорвал шашку в своем доме.

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