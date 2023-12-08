В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась бывшая преподавательница местного вуза. Женщину осудили за взятки в значительном размере. Всего его признали виновной в трех преступлениях. — Суд установил, что с мая 2020 года по июнь 2022 года доцент кафедры образовательного учреждения получила от трех студентов заочной формы обучения взятки на общую сумму 210 тысяч рублей за выполнение выпускных квалификационных работ с положительными отзывом и предварительной оценкой, — рассказали Дальневосточной транспортной прокуратуре. Свою вину бывшая преподавательница признала полностью и заключила с прокурором досудебное соглашение, которое выполнила. Ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года. Еще четыре года ей запрещено преподавать. Студентов тоже наказали. Заочников осудили за дачу взятки и приговорили к штрафам.