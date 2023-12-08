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8 декабря, источник: АиФ Владивосток

После разговора с мошенником жительница Приморья лишилась 1,3 млн рублей

Под видом сотрудника полиции по экономической безопасности злоумышленник позвонил пострадавшей.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Спасска-Дальнего оказалась жертвой телефонного мошенничества, в результате чего у нее были похищены более 1,3 миллиона рублей.

Под видом сотрудника полиции по экономической безопасности злоумышленник позвонил пострадавшей, упомянул ее имя и отчество и сообщил, что в банковском отделении кто-то с доверенностью от ее имени пытается снять деньги. Аферист убедил женщину, что для сохранения средств на ее счете необходимо заблокировать его и перевести деньги на «безопасный счет». Веря инструкциям мошенника, пострадавшая перевела более 1,3 миллиона рублей по указанным реквизитам.

Следствие по данному преступлению, включая выявление причастных лиц и расследование уголовного дела, находится под контролем прокуратуры города Спасска-Дальнего.

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