Красноярскую предпринимательницу уличили в мошенничестве с протезами для инвалидов

По версии следствия, в результате преступной деятельности она похитила бюджетные деньги — не менее 4,7 миллионов рублей.
Установлено, что в ноябре 2021 года и в июле 2022 года Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования заключило с женщиной два контракта на поставку протезов бедра и предплечья с микропроцессорным управлением для двоих инвалидов, в том числе 13-летнего ребенка. При подаче заявки на торги подозреваемая искусственно снизила цену контрактов с начальной стоимости 2,4 миллиона и 1,9 миллиона рублей до 500 и 800 тысяч рублей, что значительно ниже себестоимости протезов и исключало возможность исполнения контрактов, но обеспечило ей победу в конкурсах.
«После заключения контрактов предпринимательница и иные неустановленные лица коммерческой организации, занимающейся изготовлением протезов, убеждали инвалидов отказаться от их получения по государственному контракту ввиду низкого качества и, заключая с инвалидами фиктивные договоры займа денег, продали им протезы стоимостью более 4,6 миллиона рублей каждый. Под влиянием злоумышленников двое инвалидов, в том числе несовершеннолетний, отказались от получения протезов по контрактам и подали документы в Фонд о выплате компенсации за приобретенные за свой счет протезы по завышенной стоимости. После перечисления госучреждением денег на расчетные счета заявителей граждане передавали их подозреваемой и неустановленным лицам. При этом инвалидам были проданы протезы по завышенной стоимости, равнозначные предлагаемым по государственным контрактам», — рассказали в СК.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения и устанавливается причастность к преступлению иных лиц, в том числе работников Фонда соцстрахования, изучается документация по приобретению протезов, выполняются иные необходимые следственные действия.