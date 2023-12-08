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8 декабря, источник: "Российская газета"

В Иркутске пациентка поликлиники напала на медсестру

Следователи начали проверку информации об инциденте в одной из поликлиник столицы Иркутской области, где пациентка нанесла травмы медработнице.

Источник: РИА "Новости"

«Организовано проведение… проверки по факту причинения телесных повреждений медицинскому работнику», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Правоохранителей заинтересовали сведения, выявленные при мониторинге СМИ и социальных сетей. В публикациях речь идет о конфликте пациентки с медсестрой поликлиники: беременную посетительницу, сидевшую в очереди на анализы, не устроило длительное ожидание, и женщина якобы ворвалась в процедурный кабинет с претензиями к медсестре, обругала ее, ударила и схватила за волосы.

Следователи усматривают в случившемся признаки преступления, предусмотренного УК РФ, — хулиганства, уточнили в главке. Сотрудники ведомства опрашиваются работников медучреждения и очевидцев.

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