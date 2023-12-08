8 декабря, источник: Newslab.ru
Курьера мошенников из Зеленогорска посадили на 7,5 лет
В Красноярском крае вынесли приговор курьеру аферистов, который забрал у пенсионерок более миллиона рублей.
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В Зеленогорске Красноярского края осудили курьера мошенников.
В начале мая этого года в Зеленогорске была зафиксирована атака телефонных мошенников — в полицию поступило 32 сообщения. Семь пенсионерок в возрасте от 69 до 87 лет отдали аферистам в общей сложности 1,3 млн рублей. Остальные 25, благодаря профилактическим мероприятиям, прекратили разговор.
К потерпевшим приезжал 48-летний курьер, забирал деньги и переводил кураторам. Злоумышленника задержали по горячим следам возле одного из домов в Красноярске. У него были обнаружены и изъяты квитанции о переводе и личные вещи бабушек (в том числе полотенца и посуда для родственников). Сумма его незаконного заработка составила 40 тысяч рублей.
Суд приговорил его к 7,5 годам колонии. Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшим ущерб в полном объеме.