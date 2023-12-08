8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Водитель бросил машину после столкновения с дорожным ограждением в Иркутске
Инцидент произошел на улице Лермонтова в столице региона.
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Водитель автомобиля Honda CR-V врезался в дорожное ограждение на улице Лермонтова в Иркутске сегодня, 8 декабря, примерно в 07.30. Автомобилист сразу после инцидента бросил машину и покинул место ДТП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутска.
«Сотрудники ДПС устанавливают личность автомобилиста. Его призывают добровольно явится в подразделение ГАИ или ближайший отдел полиции», — уточнили в ведомстве.
Граждан, которые что-либо знают о личности вероятного виновника ДТП, просят обратиться по телефонам дежурной части: