Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Водитель бросил машину после столкновения с дорожным ограждением в Иркутске

Инцидент произошел на улице Лермонтова в столице региона.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Водитель автомобиля Honda CR-V врезался в дорожное ограждение на улице Лермонтова в Иркутске сегодня, 8 декабря, примерно в 07.30. Автомобилист сразу после инцидента бросил машину и покинул место ДТП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутска.

«Сотрудники ДПС устанавливают личность автомобилиста. Его призывают добровольно явится в подразделение ГАИ или ближайший отдел полиции», — уточнили в ведомстве.

Граждан, которые что-либо знают о личности вероятного виновника ДТП, просят обратиться по телефонам дежурной части: 8 (3952) 21−76−00, 21−76−01 или 02.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта