СК: помпаж двигателей стал причиной посадки самолета S7 в Новосибирске

Об этом сообщает Восточное межрегионального следственное управление.
Напомним, утром 8 декабря из-за помпажа двигателя самолет «Боинг 737−800», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево почти сразу после взлета.
«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.