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8 декабря, источник: АиФ Новосибирск

СК: помпаж двигателей стал причиной посадки самолета S7 в Новосибирске

В Новосибирске следователи организовали проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании S7 по маршруту «Новосибирск — Москва» в Толмачево.

Об этом сообщает Восточное межрегионального следственное управление.

Напомним, утром 8 декабря из-за помпажа двигателя самолет «Боинг 737−800», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево почти сразу после взлета.

«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
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