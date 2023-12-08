8 декабря, источник: АиФ Омск
Мороз в уголовных сводках. Как замерзает половина Омска
Следком Омской области по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.
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На сегодняшний день ТЭЦ-5 является самой мощной станцией энергосистемы Омской области, которая обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. И она самая «молодая» в городе.
Но из-за неё уже несколько дней полгорода в минус 35 продолжает замерзать в собственных домах. Подробности в материале omsk.aif.ru.
Установит следствие
Следком Омской области по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело «по факту предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества». Для этого есть статья — 238-я в Уголовном кодексе РФ. Случилось это 7 декабря, когда в квартирах было уж как три дня не жарко, при том, что за окном трещали 30-градусные морозы.
«Установлено, что в период с 3 по 6 декабря текущего года по причине выхода из строя нескольких котлоагрегаторов ТЭЦ-5 АО “ТГК-11” были снижены параметры подачи теплоносителя на объекты, получающие тепловую энергию от данного источника, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — Отсутствие отопления в условиях крайне низких температур в зимнее время создало реальную угрозу для жизни и здоровья населения».
Прокуратура привлекла к проверке специалистов Сибирского управления Ростехнадзора. На месте побывал прокурор г. Омска Павел Попов вместе с министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимиром Шнипко.
Мэр Омска Сергей Шелест в срочном порядке собрал межведомственную комиссию по вопросам ЖКХ и адресовал вопросы от омичей — абонентов ТЭЦ-5 генеральному директору АО «ТГК-11» Олегу Хилько. Известно, что из девяти агрегатов работало лишь пять. Исходя из погодных условий, теплоисточник должен выдавать 107℃, однако это значение было равно лишь 75℃.
В своём телеграм-канале глава города прокомментировал ситуацию.
«Люди справедливо сетуют, что в квартирах холодно, спрашивают, когда температура поднимется до нормальных параметров, — пишет Шелест. — Несмотря на то, что ТЭЦ-5 не относится к ведению администрации города, мы предложили АО “ТГК-11” свою помощь. Однако руководитель акционерного общества уверен, что они справятся своими силами».
Перерасчёт и выплата
«Где обещанное отопление на 5-ой Кордной?», «22 апреля, батареи чуть тёплые», «Пархоменко, 1. Очень холодно! Ждём тепла и перерасчёт за него!», «50 Лет ВЛКСМ, 14а батареи чуть тёплые», «Романенко, 15, дома холодина!», «Куйбышева, 81, на окнах лёд намерз, пришлось включать масленую батарею. Нажгли электричества много!», «Ул. Химиков, 45, очень холодно», «Ул. Красный Путь, 22, тоже мёрзнем!». С разных районов города шли жалобы, где-то обречённые, где-то гневные.
Госжилинспекция Омской области поддержала омичей, обратившись в ресурсоснабжающую организацию с рекомендацией о выполнении перерасчёта гражданам за некачественное предоставление услуг по отоплению многоквартирных домов.
«Также разъясняем, что в многоквартирных домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, начисления производятся исходя из норматива потребления тепловой энергии, перерасчёт будет произведен после нормализации ситуации в платёжных документах за декабрь. В домах, которые оборудованы общедомовым прибором учёта теплоэнергии, перерасчёт предусмотрен законодательством в первом квартале следующего года», — пояснили в Госжилинспекции Омской области.
На экстренном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор региона говорил о ситуации в городе и северных районах области. На протяжении ряда лет жители Тарского, Знаменского и Тевризского районов сталкиваются с проблемой газоснабжения в связи с истощением месторождения «Тевризнефтегаз». Решение вроде найдено — идёт строительство газопровода до Большеречья. Пока всем будет предоставлена единовременная денежная выплата за переход на альтернативный источник тепла.
Ситуация на утро 8 декабря
В квартирах омичей на данный момент теплее не стало — наоборот.
Остаётся надеяться на лучшее.
«По информации от ТГК-11 минувшей ночью ремонтным бригадам удалось запустить 2 котла на ТЭЦ-5. Сейчас работают 7 агрегатов, параметры постепенно повышаются. Надеюсь, что процесс пойдет без сбоев, и в ближайшие часы омичи — абоненты территориальной генерирующей компании — почувствуют ощутимое повышение температуры в своих квартирах. Продолжаем следить за ситуацией», — обнадёживает мэр Шелест в своём Телеграм-канале.