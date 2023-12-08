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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Пропавшая в Екатеринбурге мать с двумя детьми найдена в другом регионе

Поиском семьи занимались волонтеры и полиция.

В Екатеринбурге 6 декабря 2023 года пропала 33-летняя женщина с двумя детьми. Она пошла устраивать двух 13-летних детей в школу в Октябрьском районе, но до образовательного учреждения не дошла и домой не вернулась. Тревогу забил муж пропавшей. Женщину с детьми нашли в Самарской области.

— Они найдены, с ними все хорошо. Нашли совместно с полицией, — рассказали «КП-Екатеринбург» в СРОО ДПСО «Прорыв».

Женщину с детьми обнаружили ближе к вечеру 7 декабря, отметили волонтеры.

— Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района, — ранее сообщали «КП-Екатеринбург» в полиции.

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