Случаи заболевания микоплазменной пневмонией выявляют в Приморье

По словам главного специалиста эпидемиологического отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю Марины Шекаловой, на сегодняшний день все пункты пропуска на границе с Китаем работают в штатном режиме. Она отметила, что микоплазменную пневмонию в регионе диагностируют давно и в больницах знают, как ее лечить.
«В России это заболевание регистрируется ежегодно, в том числе и в Приморском крае», — рассказала главный специалист.
Отмечается, что в Приморье преобладают бактериальные пневмонии, возбудителями которых являются стафилококки и стрептококки.
Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке. Как отмечают специалисты, она может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением острой респираторной инфекции. При первых симптомах заболевания приморцев просят не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о вирусе, который ежедневно диагностируют в Китае у тысячи местных жителей.