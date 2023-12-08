Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Случаи заболевания микоплазменной пневмонией выявляют в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ФедералПресс. Из-за роста числа заболевших микоплазменной инфекцией дальневосточные регионы начали усиливать контроль за приезжими из Китая. Однако в Приморье никаких дополнительных мер пока что не планируется.

Источник: РИА "Новости"

По словам главного специалиста эпидемиологического отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю Марины Шекаловой, на сегодняшний день все пункты пропуска на границе с Китаем работают в штатном режиме. Она отметила, что микоплазменную пневмонию в регионе диагностируют давно и в больницах знают, как ее лечить.

«В России это заболевание регистрируется ежегодно, в том числе и в Приморском крае», — рассказала главный специалист.

Отмечается, что в Приморье преобладают бактериальные пневмонии, возбудителями которых являются стафилококки и стрептококки.

Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке. Как отмечают специалисты, она может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением острой респираторной инфекции. При первых симптомах заболевания приморцев просят не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о вирусе, который ежедневно диагностируют в Китае у тысячи местных жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Финляндия может открыть границу с Россией уже 12 декабря
Несколько крупных сетей в РФ ограничили наценку на яйца и мясо курицы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье