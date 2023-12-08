8 декабря, источник: АиФ Хабаровск
Мошенники пытались «развести» 77-летнюю комсомольчанку на адвоката
Злоумышленники хотели убедить старушку, что она покупает некачественные лекарства и имеет право на компенсацию.
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В Комсомольске-на-Амуре аферисты пытались «развести» пенсионерку на услуги адвоката, который якобы помогает получить миллионую компенсацию за некачественные лекарства. Женщина вовремя распознала мошенников и сохранила деньги, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в ноябре. 77-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестного, который назвался адвокатом. Он спросил у старушки, приобретала ли она лекарства на популярном интернет-сайте — и когда пожилая женщина подтвердила факт покупки, заверил её, что препараты вредны для здоровья. Аферист предложил составить гражданский иск на безвозмездной основе и помочь выиграть в суде миллион рублей.
Сначала пенсионерка поверила в бескорыстные намерения незнакомца и решила воспользоваться его предложением. Но когда тот сообщил о необходимости оплатить издержки и страховку на 48 тысяч рублей, комсомольчанка поняла, что её пытаются обмануть. Она повесила трубку и обратилась в полицию.
«В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным деяниям. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 “Приготовление к преступлению и покушение на преступление” и ч. 2 ст. 159 “Мошенничество” УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в МВД.
Как добавили в ведомстве, пенсионерка смогла распознать мошенника благодаря памятке, которую накануне вручил ей оперуполномоченный.