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8 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

Астанчанин угнал машину и сдал её на металлолом

По информации, предоставленной пресс-службой Департамента полиции Астаны, жительница столицы Казахстана обратилась в полицию с сообщением о краже ее автомобиля марки «ВАЗ-21112», который был угнан из двора ее дома, сообщает El.kz.

Сотрудники полиции оперативно приступили к расследованию и скоро установили личность 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении данного преступления. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в течение нескольких дней следил за оставленной без присмотра машиной. Используя момент отсутствия владельцев и не закрытую дверь автомобиля, он похитил транспортное средство ночью, использовав буксир, и затем продал его в пункт приема металлолома.

В настоящее время ведется досудебное расследование в рамках статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, посвященной краже. Изъяты вещественные доказательства, и проводится проверка на предмет возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.

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