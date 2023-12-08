Астанчанин угнал машину и сдал её на металлолом

Сотрудники полиции оперативно приступили к расследованию и скоро установили личность 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении данного преступления. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в течение нескольких дней следил за оставленной без присмотра машиной. Используя момент отсутствия владельцев и не закрытую дверь автомобиля, он похитил транспортное средство ночью, использовав буксир, и затем продал его в пункт приема металлолома.
В настоящее время ведется досудебное расследование в рамках статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, посвященной краже. Изъяты вещественные доказательства, и проводится проверка на предмет возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.