8 декабря, источник: Коммерсантъ
Вылетевший из Петербурга в Новокузнецк рейс застрял в Новосибирске
Более чем на сутки задержался в Новосибирске рейс N4323, вылетевший из Санкт-Петербурга в Новокузнецк, стало известно телеканалу 78.
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Самолету пришлось сесть в Новосибирске из-за технических неполадок. На борту находилось 137 человек, из которых 101 решил самостоятельно добраться до Новокузнецка. Оставшихся 36 пассажиров авиакомпания разместила в гостинице и предоставила питание.
По информации телеканала, резервный борт должен прибыть из Казани в 15:00 по местному времени, на 16:30 запланирован вылет.