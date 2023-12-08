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8 декабря, источник: Коммерсантъ

Вылетевший из Петербурга в Новокузнецк рейс застрял в Новосибирске

Более чем на сутки задержался в Новосибирске рейс N4323, вылетевший из Санкт-Петербурга в Новокузнецк, стало известно телеканалу 78.

Самолету пришлось сесть в Новосибирске из-за технических неполадок. На борту находилось 137 человек, из которых 101 решил самостоятельно добраться до Новокузнецка. Оставшихся 36 пассажиров авиакомпания разместила в гостинице и предоставила питание.

По информации телеканала, резервный борт должен прибыть из Казани в 15:00 по местному времени, на 16:30 запланирован вылет.

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