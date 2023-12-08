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08:22 (мск), источник: Ведомости

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Окрестности посольства США в укрепленной «зеленой зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом пишет информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

Источник: AP 2023

Источник сообщил, что взрывы были слышны в непосредственной близости от посольства США в Багдаде, внутри здания сработали сирены. По предварительной информации, по периметру посольства было выпущено несколько ракет.

20 октября госдеп США распорядился об отъезде сотрудников правительства США из Багдада и генерального консульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности. В госдепе также призвали соотечественников воздержаться от поездок в Ирак, отметив среди потенциальных угроз насилие и похищение.

22 октября стало известно об обстреле авиабазы США Айн-аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар. Серия ударов по военным объектам США в Ираке началась после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса».

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