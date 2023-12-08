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8 декабря, источник: Новая Кубань

В Краснодарском крае столкновение двух КамАЗов унесло жизнь человека

Авария произошла в Славянском районе.

Источник: телеграм-канал

В Краснодарском крае в Славянском районе вчера вечером произошло ДТП.

Около 21:00 на трассе, соединяющей кубанскую столицу со Славянском-на-Кубани, столкнулись две фуры.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, КамАЗ, направлявшийся со стороны Краснодара в направлении Темрюка, врезался в попутно следовавший КамАЗ с прицепом.

Столкновение оказалось смертельным для одного из участников ДТП — 53-летнего водителя, управлявшего грузовиком, который и был виновником аварийной ситуации. На место происшествия были направлены сотрудники ДПС.

Госавтоинспекторы проводят необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

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