8 декабря, источник: Новая Кубань
В Краснодарском крае столкновение двух КамАЗов унесло жизнь человека
Авария произошла в Славянском районе.
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В Краснодарском крае в Славянском районе вчера вечером произошло ДТП.
Около 21:00 на трассе, соединяющей кубанскую столицу со Славянском-на-Кубани, столкнулись две фуры.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, КамАЗ, направлявшийся со стороны Краснодара в направлении Темрюка, врезался в попутно следовавший КамАЗ с прицепом.
Столкновение оказалось смертельным для одного из участников ДТП — 53-летнего водителя, управлявшего грузовиком, который и был виновником аварийной ситуации. На место происшествия были направлены сотрудники ДПС.
Госавтоинспекторы проводят необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.