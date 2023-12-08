8 декабря, источник: АиФ Пермь
Ещё один маньяк? В Перми задержан подозреваемый в нападении на девочек
Пермячки говорят, что незнакомец набрасывался на них в подъездах.
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Весть о новом «маньяке», который нападает на девочек в лифте в многоэтажных домах, встревожила пермяков. В полиции информацию подтвердили, сообщив, что совершено как минимум три нападения. По социальным сетям разлетелись ориентировки на мужчину. Его удалось заснять на камеры видеонаблюдения.
6 декабря мужчину задержали. Кто это — «подъездный маньяк», наркоман или мужчина с психическими отклонениями? Есть ли на его счету реальные жертвы? Ответы на эти вопросы выясняет следствие.
Незнакомец в приметной куртке
Молодой человек в приметной бело-синей куртке подстерегает девочек и женщин и бросается на них в подъездах Перми. Такое сообщение появилось сразу в нескольких группах в соцсетях 5 декабря. Это всполошило город. Пермячки ещё не забыли мужчину, который напал на троих молодых девушек осенью. Чудом им удалось сбежать.
«У меня две дочери — 10-ти и 14-ти лет — и такие новости очень меня тревожат. Теперь постоянно звоню девочкам и стараюсь чаще сопровождать их», — поделилась пермячка Светлана.
«Опять маньяк? Ведь совсем недавно одного поймали… Развелась в Перми всякая нечисть», — негодует молодой отец Олег.
«Нападений по факту не было. Доказать какой-то мотив в отношении заявительниц невозможно», — размышляет ещё один житель города Вадим.
Горожане рассказывали, что замечали странного человека в первую очередь в Дзержинском районе. В МВД по Пермскому краю за один день поступили сразу несколько сообщений о нападении мужчины на пермячек. Инциденты произошли по четырём адресам: Вильвенская, 2, Связистов, 11, Овчинникова, 18 и Крылова, 17.
«Женщины и дети, проявите осторожность!»
В соцсетях появилось видео (сайт perm.aif.ru не может опубликовать ролик, поскольку он содержит персональные данные несовершеннолетней) с предполагаемым преступником. На кадрах, снятых на камеру домофона, видно, что в подъезд заходит девочка-подросток. За ней вдогонку бежит молодой мужчина. Он пытается схватить дверь, пока та не захлопнулась, но не успевает. Несколько раз мужчина с досадой пытается дёргать дверь, но та не поддаётся. Тогда злоумышленник, озираясь, разворачивается и уходит.
Ещё одна женщина рассказала полицейским, что этот же самый мужчина пытался наброситься и на неё. В соцсети она написала: «Сегодня в 16.00 этот человек пытался напасть на меня и затащить в лифт. Женщины и дети — проявите осторожность! По сообщениям, он под чем-то. Спасибо охраннику, что включился. Только вызвали ГБР или нет, я не знаю».
Задержан за отказ от медосвидетельствования
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность мужчины и выяснить обстоятельства случившегося. 6 декабря подозреваемого задержали. 27-летнего пермяка доставили в отдел полиции для допроса и выяснения мотивов поступков.
«Мужчина был задержан в административном порядке за отказ от прохождения медосвидетельстования», — пояснили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
7 декабря в региональном МВД сайту perm.aif.ru рассказали, что материалы дела в отношении мужчины передали в следственный комитет. Там пока ситуацию не комментируют. Идёт проверка.