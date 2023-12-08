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8 декабря, источник: АиФ Кубань

На Кубани в ДТП попали сразу девять автомобилей

В результате ДТП пострадали два человека.

Источник: Пресс-служба ФТ Сириус

На Кубани в ДТП попали сразу девять автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

ДТП произошло 7 декабря в Сириусе.

По предварительным данным, на трассе столкнулись сразу девять автомобилей. В результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Славянске-на-Кубани в ДТП бензовоза с маршруткой погибли три человека. По предварительным данным, бензовоз лоб в лоб врезался в маршрутку с пассажирами. Людей пришлось доставать из покореженного металла. У бензовоза снесло кабину. Водители и женщина-пассажир погибли, семь человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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