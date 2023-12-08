8 декабря, источник: АиФ Кубань
На Кубани в ДТП попали сразу девять автомобилей
В результате ДТП пострадали два человека.
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На Кубани в ДТП попали сразу девять автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
ДТП произошло 7 декабря в Сириусе.
По предварительным данным, на трассе столкнулись сразу девять автомобилей. В результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Славянске-на-Кубани в ДТП бензовоза с маршруткой погибли три человека. По предварительным данным, бензовоз лоб в лоб врезался в маршрутку с пассажирами. Людей пришлось доставать из покореженного металла. У бензовоза снесло кабину. Водители и женщина-пассажир погибли, семь человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.