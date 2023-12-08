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8 декабря, источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге сгорел приют для животных

Сильнейший пожар уничтожил постройки в частном подворье на улице Лесной в поселке Шувакиш, что находится в черте Екатеринбурга.

Источник: Российская газета

Как передает ТАСС, здесь находился реабилитационный центр для бездомных животных, все они погибли.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 08:50 по местному времени. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спасатели работали при экстремально низкой температуре воздуха. Было задействовано 22 человека, пять машин.

«В 10:52 огонь был локализован. Пожарные принимают все меры для ликвидации возгорания», — передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

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