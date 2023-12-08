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8 декабря, источник: АиФ Волгоград

Двое погибли в ДТП с пикапом и кроссовером, сгоревшими под Волгоградом

56-летний ростовчанин на RAM 1500 TRX выехал на встречную, по которой ровно в это время навстречу ему двигался Changan CS55.

Источник: ГУ МВД

Две жизни унесла ночная авария, случившаяся 8 декабря на территории Дубовского района, сообщают в волгоградском полицейском главке. ДТП случилось около трех ночи на 616-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».

56-летний ростовчанин на RAM 1500 TRX выехал на встречную, по которой ровно в это время навстречу ему двигался китайский кроссовер Changan CS55. Машины столкнулись и вспыхнули.

Водитель и 46-летний пассажир RAM после происшествия находятся в больнице, 36-летний водитель Changan от полученных травм погиб на месте, его 32-летняя пассажирка прожила еще некоторое время и скончалась в больнице.

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