8 декабря, источник: АиФ Волгоград
Двое погибли в ДТП с пикапом и кроссовером, сгоревшими под Волгоградом
56-летний ростовчанин на RAM 1500 TRX выехал на встречную, по которой ровно в это время навстречу ему двигался Changan CS55.
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Две жизни унесла ночная авария, случившаяся 8 декабря на территории Дубовского района, сообщают в волгоградском полицейском главке. ДТП случилось около трех ночи на 616-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».
56-летний ростовчанин на RAM 1500 TRX выехал на встречную, по которой ровно в это время навстречу ему двигался китайский кроссовер Changan CS55. Машины столкнулись и вспыхнули.
Водитель и 46-летний пассажир RAM после происшествия находятся в больнице, 36-летний водитель Changan от полученных травм погиб на месте, его 32-летняя пассажирка прожила еще некоторое время и скончалась в больнице.