8 декабря, источник: Фонтанка
Стала известна причина пожара в консерватории
Пожар в консерватории в Петербурге начался из-за тепловентилятора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В качестве основной версии возникновения пожара в здании Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге рассматривается неисправность прибора. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 декабря.
Причиной пожара, по данным источника «Фонтанки», мог стать тепловентилятор, который, предположительно, работал в аварийном режиме.
Ранее называли две версии: возгорание тепловой пушки и короткое замыкание.
Напомним, пожар в здании консерватории на Театральной площади произошёл 6 декабря. Его тушили пять часов, никто не пострадал. Выгорел первый этаж, лестничный проём по всем этажам, есть частичное обрушение. «Фонтанка» показывала, как выглядит внутри горевшая часть здания.
Здание собирались сдавать после почти 10 лет реставрации. Подрядчик заверяет, что отреставрированные локации не пострадали, срок работ не увеличится.