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8 декабря, новости Беларуси, источник: ОНТ

Минчанка нашла у погибшего отца два ружья и 85-летний пистолет

Минчанка обнаружила среди имущества умершего отца боеприпасы и сдала в милицию. Об этом сообщили в «Милиции Минска».

В частности, женщина нашла охотничье гладкоствольное ружье «ТОЗ-54», пистолет 1938 года выпуска, охотничье комбинированное ружье «Белка», а также патроны и 350 граммов пороха.

Сейчас проводится проверка изъятых оружия и боеприпасов.

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