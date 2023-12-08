8 декабря, новости Беларуси, источник: ОНТ
Минчанка нашла у погибшего отца два ружья и 85-летний пистолет
Минчанка обнаружила среди имущества умершего отца боеприпасы и сдала в милицию. Об этом сообщили в «Милиции Минска».
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В частности, женщина нашла охотничье гладкоствольное ружье «ТОЗ-54», пистолет 1938 года выпуска, охотничье комбинированное ружье «Белка», а также патроны и 350 граммов пороха.
Сейчас проводится проверка изъятых оружия и боеприпасов.