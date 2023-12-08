8 декабря, источник: АиФ Челябинск
Вице-губернатор Челябинской области прокомментировала трагедию в Брянске
Ирина Гехт назвала возможными причинами случившегося одиночество и непонимание.
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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала возможными причинами трагедии в школе Брянска одиночество и непонимание. Происшествие чиновница прокомментировала в своём Telegram-канале.
«Понятно, что правы те, кто говорят о безопасности в образовательных организациях. Правы и рассуждающие о том, что в доме, возможно, недолжным образом хранилось оружие. Но я каждый раз думаю, насколько должен быть одинок ребенок, который решился внутри себя на такой отчаянный поступок», — написала Гехт.
По её мнению, трагедии можно было избежать, если бы девочка могла обсудить проблемы с родителями, которые объяснили бы, что любые трудности — просто этап в жизни.
«Наверное, для меня угроза безопасности для ребенка — это отсутствие понимания со стороны родителей и одиночество. Дети находятся в не меньшем стрессе, чем мы, и тоже переживают колоссальные нагрузки. Здесь, конечно, вместе надо работать всем. В суете и напряженности нынешнего времени находить возможность обсуждать жизнь и события ребёнка. И, что главное, учиться любить своих детей без привязки к их успехам и неудачам», — подытожила вице-губернатор.
Напомним, утром 7 декабря ученица восьмого класса пронесла в брянскую гимназию оружие и устроила стрельбу на уроке. Погибли сама девочка и раненная ею одноклассница. Ещё пятеро учеников госпитализированы. В качестве приоритетной версии случившегося рассматривается конфликт стрелявшей со сверстниками.