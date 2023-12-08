8 декабря, источник: МК.RU Уфа
В Уфе прямо во время движения загорелся автомобиль
Сегодняшним утром, 8 декабря, в столице Башкирии прямо во время движения загорелась иномарка.
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Об инциденте сообщает МЧС республики.
Все случилось на Затонском шоссе, по которому двигался мужчина за рулем «Тойоты РАВ4». На место вызвали пожарных, которые быстро справились с возгоранием в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал.