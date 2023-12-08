8 декабря, источник: Комсомольская правда
Никого не щадили и ни с кем не считались: самые известные ОПГ Самары 90-х
Банда Дохлого, Курсаки и Саранские держали в страхе весь город.
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В 90-е годы Самару буквально поделили на районы, каждый из которых крышевала определенная группировка. Бандиты убивали и грабили. Вспоминаем некоторые из ОПГ, которые держали в страхе город.
Банда Дохлого.
В Самаре 1994−1995 примерно 70% бизнеса крышевала банда Дохлого. Был такой Сергей Яшин, человек очень сухого телосложения, за что по молодости и получил кличку Дохлый. Кто же знал, что под его знаменем будут выступать аж до 500 человек. Под именем Дохлого работали до 60% самарских бандитов, но не относились к его ОПГ. Многие вольные бандиты, не знающие Яшина в лицо и ни копейки не отчисляющие в общак, прикрывались его именем.
После 1994 года многие группировки постепенно прекращали свое существование, и все бандитские «сливки» уходили под крыло к Яшину. На тот момент за Сергеем закрепилась слава безбашенного бандита, который ничего и никого не боялся.
Яшин имел определенный вес в обществе, но сам почти никакую работу не делал. Отметился он еще и тем, что сдавал своих противников в милицию, за что получал поблажки в виде возможного откупа. Так он и выживал.
В начале 1995 года Дохлый переезжает в Москву. Самарскую «долю» ему ежемесячно высылали его приближенные, но в скором времени его авторитет в столице губернии стал падать. С 96 по 99 в родном городе он стал появляться лишь наездами, а его пацанов одного за другим убивали. Боксера «хлопнули» в подъезде собственного дома. Аникина застрелили, пока он шел к «Мерседесу», подаренному Дохлым. А Барсуку повредили позвоночник, после чего он ушел из шайки и стал начальником охраны КРЦ «Звезда».
В 2000 году Сергея Яшина посадили, в 2001 он вышел досрочно. Что с ним сейчас — неизвестно, но ходят слухи, что он женился на кубинке, благодаря чему получил кубинское гражданство.
Курсаки.
Братья Александр и Валерий Курсаковы стояли во главе новой бандитской группировки, которая образовалась в начале 90-х в Самаре. Они совершали пиратские рейды на киоски и магазины, находящиеся в центральных районах города. Работали они, кстати, тоже под прикрытием Дохлого. Они отжимали не только деньги, но и имущество коммерсантов.
— Мне рассказывали, что во второй половине 90-х они долго обрабатывали одного солидного коммерсанта. Отжали у него все, даже парочку новеньких «Жигулей», — вспоминает самарский эксперт, пожелавший остаться анонимным.
С 94 года Курсаки вели свою деятельность самостоятельно, даже перестали ссылаться на именитого Яшина. В то время члены группировки уже имели статус «отмороженных». Братья имели дела с именитыми бизнесменами — с Арсентьевым и Григорьевым. С ними они прорабатывали совместные бизнес-проекты.
1 июля 97 года Курсаков взяли с поличным на стрелке. На землю повалили 21 головореза на улице Загородной, 3. Тогда у братьев нашли пистолет Макарова с 8 патронами и пулемет Heckler & Koch.
Курсаковы отсидели в тюрьме с 98 по 99 год. В 2000 у подъезда своего дома был убит Александр, его застрелили.
Саранские.
В начале 90-х также набирала силу Саранская ОПГ, построенная по земляческому принципу. Лидером был Сергей Славкин, прозванный Саранским, выходец из Мордовии. Благодаря корням, Саранские имели связи с группировкой Мордва из Мордовии, откуда приезжали молодые парни на бандитские учения. Основное отличие Саранских — беспощадность. Этим ребятам было плевать на воровские понятия, они не признавали никаких авторитетов.
— Они просто говорили «Мы из деревни, мы мордва», после чего убивали, не задумываясь. Даже Дохловские считали, что можно «не пачкаться», так как в городе есть Саранские, — вспоминает эксперт.
Безбашенность мордовской ОПГ объяснялась очень просто — им было по 18−20 лет, семей не было, ни к чему не было привязки. Они просто грабили и убивали. Брат шел на брата.
— В конце 94 Славкин получил 15 огнестрельных ранений, но — на удивление — выжил. Ему предлагали отойти от дел, но тот был настойчив. Есть теория, что именно он ворвался в квартиру одного из лидеров Саранских, Михаила Тяпкина, и убил его.
После этого Славкину и его подручным объявили войну. Шайка-лейка решила скрыться в Мордовии. Местью стало сожжение заживо матери и сестры одного из киллеров Сергея.
В 96 году в районе кинотеатра «Шипка» был расстрелян и Сергей Славкин.