В Могилеве иностранец пытался похитить 26 смартфонов

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пытавшийся похитить 26 смартфонов иностранец оказался серийным вором, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Могилевские сыщики раскрыли серию краж. Поздним вечером охранник одного из торговых центров услышал шум, а затем увидел, как неизвестный взломал двери и зашел в салон сотовой связи. Охранник нажал тревожную кнопку и спугнул злоумышленника, который хотел унести 26 смартфонов на сумму более Br36 тыс.
Оперативники быстро установили личность и задержали 42-летнего подозреваемого. Кроме того, они установили его причастность к трем кражам на стройплощадках. Иностранец срывал навесные замки и проникал в помещения, откуда выносил электроинструменты. Чужие имущество он сдавал в ломбарды.
Похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело за кражи в крупном размере.