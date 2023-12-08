8 декабря, источник: Комсомольская правда
Во Владивостоке пытаются заработать на «Слове пацана»
Во Владивостоке мошенники разместили объявления о пробах в сериал «Слово пацана».
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На волне популярности отечественного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) мошенники запустили массовую «акцию». В социальных сетях группы со словами в названии «шабашка» и «подработка» выкладывают объявления о наборе массовки. Не обошла эта участь и Владивосток.
Нашумевший сериал забудут нескоро. С момента его выхода успели и его запрет обсудить, и привязать к нескольким подростковым выходкам. И вот теперь раскрученным именем пользуются мошенники.
На различных площадках (преимущественно это группы по поиску подработки в соцсетях) стали появляться посты о наборе актеров в «Слово пацана 2». Выпустить продолжение неизвестные обещают уже весной 2024 года, а вести съемки — с 9 ноября 2023 по 5 января 2024. Помимо «причастности к нашумевшему сериалу» мошенники предлагают 3 500 рублей за смену (всего в день их планируют три, включая ночную), оплата сразу после окончания работы, чай, обеды и напитки, и, что важно, развоз участников до места съемок и обратно.
Отдельно стоит отметить, что в конце текста с щедрым предложением обычно стоит фраза: «Будите осторожны с мошенничеством!» (орфография и пунктуация сохранены).
Почему это не настоящие объявления? Маркеров много. Сроки сдачи сериала, отсутствие новостей в официальных соцсетях, банальные ошибки и опечатки в текстах рассылки, и, конечно же, широкая география съемок при весьма локальной истории оригинального произведения.