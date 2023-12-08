8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Взрослый и трое детей пострадали в столкновении внедорожника с КамАЗом в Приангарье
Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Столкновение автомобиля Mitsubishi Outlander с КамАЗом произошло на 447-м км федеральной автодороги «Вилюй» в Нижнеилимском районе сегодня утром, 8 декабря. В аварии пострадали пассажиры иномарки — взрослый и трое детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander ехал со стороны Братска в сторону Усть-Кута. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, который ехал впереди.
В результате ДТП 32-летний пассажир и трое детей, которые находились в салоне иномарки, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Водители большегруза и кроссовера не пострадали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.