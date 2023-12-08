8 декабря, источник: Комсомольская правда
На Металлургов в Красном Сулине потушили пожар в двухэтажном здании
В двухэтажке в Красном Сулине при пожаре выгорело 35 кв. метров.
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В Красном Сулине рано утром 8 декабря потушили пожар в двухэтажном здании. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
Вызов на Металлургов, 14 в экстренную службу поступил в 4:16. Пламя удалось ликвидировать в 4:40. Всего выгорело 35 кв. метров. На месте происшествия работали 12 человек, было задействовано три единицы техники.
Судя по открытым данным, по указанному адресу находится постройка 1928 года. Изначально в ней было восемь помещений. Известно, что объект занимает территорию в 495,3 кв. метра.