8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Калининградской области за сутки сгорели четыре автомобиля
К счастью, никто не пострадал.
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В Калининградской области за минувшие сутки случилось несколько пожаров, в которых сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Так, 7 декабря в 14.23 в поселке Лужки-2 Гурьевского района горел легковой автомобиль «Фольксваген Гольф».
В том же Гурьевском районе пожарные по тревоге выезжали уже вечером, в 21.06, в поселок Прибрежное. Там в легковом автомобиле «Фольксваген Пассат» горел моторный отсек.
Еще один «Фольксваген Пассат» сгорел вечером в четверг на улице Панина в Калининграде.
Автомобиль «Ауди 100» сгорел тем же вечером на улице Чапаева в Черняховске.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров выясняют.