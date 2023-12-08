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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Калининградской области за сутки сгорели четыре автомобиля

К счастью, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области за минувшие сутки случилось несколько пожаров, в которых сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, 7 декабря в 14.23 в поселке Лужки-2 Гурьевского района горел легковой автомобиль «Фольксваген Гольф».

В том же Гурьевском районе пожарные по тревоге выезжали уже вечером, в 21.06, в поселок Прибрежное. Там в легковом автомобиле «Фольксваген Пассат» горел моторный отсек.

Еще один «Фольксваген Пассат» сгорел вечером в четверг на улице Панина в Калининграде.

Автомобиль «Ауди 100» сгорел тем же вечером на улице Чапаева в Черняховске.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров выясняют.

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