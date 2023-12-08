При лобовом столкновении иномарок в Челябинске пострадали пять человек

ДТП случилось около девяти утра вблизи пересечения улиц Российской и Новомеханической.
— Произошло столкновение между Audi A4 под управлением 21-летнего водителя и Volkswagen Polo, за рулём которого находился 56-летний мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира Volkswagen Polo.
На место происшествия приезжали пожарные и скорая помощь.
Ещё одна авария с участием иномарок произошло недавно в микрорайоне Чурилово. 29-летний мигрант за рулём Daewoo Gentra не уступил дорогу и врезался в Mitsubishi Legnum. ДТП унесло жизнь одной из пассажирок, ещё три человека оказались в больнице.