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8 декабря, источник: Pchela.News

При лобовом столкновении иномарок в Челябинске пострадали пять человек

В пятницу, 8 декабря, в Калининском районе Челябинска лоб в лоб столкнулись Audi A4 и Volkswagen Polo. По данным ГИБДД города, в аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров.

Источник: соцсети

ДТП случилось около девяти утра вблизи пересечения улиц Российской и Новомеханической.

— Произошло столкновение между Audi A4 под управлением 21-летнего водителя и Volkswagen Polo, за рулём которого находился 56-летний мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира Volkswagen Polo.

На место происшествия приезжали пожарные и скорая помощь.

Ещё одна авария с участием иномарок произошло недавно в микрорайоне Чурилово. 29-летний мигрант за рулём Daewoo Gentra не уступил дорогу и врезался в Mitsubishi Legnum. ДТП унесло жизнь одной из пассажирок, ещё три человека оказались в больнице.

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