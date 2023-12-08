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8 декабря, источник: Krasnoyarskmedia

Пропавшего 22-летнего красноярца нашли мёртвым

Возможно, он замёрз в автомобиле.

Источник: Соцсети

Тело 22-летнего мужчины, который перестал выходить на связь с 1 декабря, без внешних признаков криминальной смерти обнаружено сотрудниками уголовного розыска, информирует ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Предварительно, молодой человек замёрз в автомобиле из-за того, что у него закончился бензин.

Напомним, он позвонил отцу 1 декабря и сказал, что едет в сторону д. Кубеково.

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