8 декабря, источник: PrimaMedia.ru
В районе Партизанска перевернулся автобус с детьми
Внутри находились 21 школьник и один сопровождающий.
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Школьный автобус перевернулся в районе Партизанска сегодня, 8 декабря. Внутри находились 21 школьник и один сопровождающий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По данным ведомства, автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Предварительно установлено, что на 82 км автодороги «Шкотово — Партизанск» водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007−2009 г. р. были пристегнуты ремнями безопасности. Их осматривают медики.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также установит обстоятельства произошедшего.