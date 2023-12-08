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8 декабря, источник: PrimaMedia.ru

В районе Партизанска перевернулся автобус с детьми

Внутри находились 21 школьник и один сопровождающий.

Источник: PrimaMedia.ru

Школьный автобус перевернулся в районе Партизанска сегодня, 8 декабря. Внутри находились 21 школьник и один сопровождающий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По данным ведомства, автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Предварительно установлено, что на 82 км автодороги «Шкотово — Партизанск» водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007−2009 г. р. были пристегнуты ремнями безопасности. Их осматривают медики.


Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также установит обстоятельства произошедшего.

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