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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Из-за пожара в подъезде на Красной эвакуировали жильцов дома

Никто из людей не пострадал.

Источник: МЧС РФ

Пожар случился в Калининграде на улице Красной. В пятиэтажной панельке в подъезде горела мебель. Площадь возгорания составила 2 кв.м.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, прибывшие на место пожарные спасли двух жильцов. Еще 5 человек были эвакуированы из задымленного здания.

Обошлось без пострадавших.

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