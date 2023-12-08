8 декабря, источник: Комсомольская правда
Из-за пожара в подъезде на Красной эвакуировали жильцов дома
Никто из людей не пострадал.
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Пожар случился в Калининграде на улице Красной. В пятиэтажной панельке в подъезде горела мебель. Площадь возгорания составила 2 кв.м.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, прибывшие на место пожарные спасли двух жильцов. Еще 5 человек были эвакуированы из задымленного здания.
Обошлось без пострадавших.