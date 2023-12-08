Электрик пришел к заказчице устранить неполадки и украл у нее клатч с деньгами

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего ранее не судимого горожанина, которого обвиняют в краже, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района. Жительница микрорайона Веснянка попросила знакомого мастера приехать к ней домой и устранить имевшиеся проблемы с электрикой, для чего передала ему ключи от квартиры. Завершив работу, мужчина обратил внимание на приоткрытый в спальне шкаф, где на одной из полок лежал белый клатч. Из любопытства он заглянул в него — там лежали медицинские выписки, платежные документы, а также 560 рублей, 40 евро и 30 долларов. Долго не раздумывая, электрик прихватил ручную кладь с собой. Обнаружив пропажу имущества, хозяйка квартиры обратилась в милицию. Непорядочного работника быстро вывели на чистую воду, в отношении него возбудили уголовное дело за кражу.
— Обвиняемый зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы.
Вину гражданин признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшей ущерб полностью возместил. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.