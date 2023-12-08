8 декабря, источник: Комсомольская правда
Женщина 50 лет погибла во время пожара во Владивостоке
Трагический пожар расследуют сотрудники МЧС во Владивостоке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел на улице Часовитина во Владивостоке. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Возгорание локализировали на 4 этаже здания. В подъезде уже наблюдалось задымление. Специалисты смогли потушить огонь, однако в самой квартире нашли тело женщины 1972 года рождения. Общая площадь поражения составила 15 квадратных метров.
Сейчас дознаватели МЧС выясняют подробности произошедшего и причины возгорания. Также к расследованию подключились сотрудники следственного комитета. Всего было задействовано 3 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.
Ранее «КП» писала о другом пожаре, из-за которого кончались двое — мужчина и женщина.