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8 декабря, источник: Реальное время

Суд Татарстана не выпустил из СИЗО беглого лидера «Кинопленки»

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным арест обвиняемого лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина по делу о банде и убийствах.

Источник: Реальное время

Его заключение под стражу на срок до 25 декабря оспаривал адвокат, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, заочное обвинение в тяжких преступлениях Сунгатуллину предъявили еще в 2008 году и тогда же объявили в международный розыск. А в ноябре этого года задержали в Ростове-на-Дону, где беглый авторитет проживал под чужим именем с гражданской женой и сыном.

28 ноября Советский райсуд Казани санкционировал арест по обвинению в трех убийствах конца 90-х годов, похищении человека, покушении на жизнь еще двоих и двух кражах оборудования и титановых пластин с предприятия «Тасма-холдинг» начала 2000-х годов.

Сам обвиняемый на аресте заявил, что именно к этим преступлениям не причастен и его оговаривают.

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