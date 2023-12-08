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8 декабря, источник: Время

Три трупа обнаружили пожарные в сгоревшей квартире на Бору

Были спасены 6 человек.

Источник: Время

Квартира загорелась на третьем этаже дома в селе Городищи на Бору 8 декабря, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи. Из дома были эвакуированы 6 человек.

Вскоре огонь на площади 5 квадратных метров был ликвидирован. На месте были обнаружены три трупа. Личность одного из погибших устанавливается, двое других — это 33-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

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