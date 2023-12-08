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8 декабря, источник: РИА Новости

S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в «Толмачево», во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы, посадка произошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что самолет компании вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей.

«Восьмого декабря рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт “Толмачево” по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что на текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.

«На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом», — рассказали в пресс-службе S7.

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