В Химках грабители похитили из машины 48 млн рублей

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение об открытом хищении имущества у гражданина. По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 млн рублей и скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в полиции.