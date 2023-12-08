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Спецоперация на Украине
11:21 (мск), источник: ТАСС

В Химках грабители похитили из машины 48 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело после нападения на мужчину в Химках, которого ограбили на 48 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение об открытом хищении имущества у гражданина. По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 млн рублей и скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в полиции.

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