8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
В Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли
Еще трое пострадавших санавиацией были доставлены в столицу региона.
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В Жигалово Иркутской области возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих из-за отравления неизвестной жидкостью. По версии следствия, вечером 5 декабря вахтовики распивали алкоголь, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры области.
Когда спиртное закончилось, мужчины выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего резко почувствовали себя плохо. С признаками отравления госпитализировали троих мужчин, еще двое скончались.
Следователи изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и полимерную бутылку объемом 1,5 литра с неустановленным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу. Пострадавших доставили в больницу Иркутска санавиацией. Сейчас мужчин допрашивают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура проверит соблюдение законов об обороте алкогольной продукции и проконтролирует расследование уголовного дела в связи с инцидентом, возбужденное по ч.3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).