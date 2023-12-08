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8 декабря, источник: Коммерсантъ

В Татарстане в ДТП один человек погиб и два пострадали

В Татарстане в Мензелинском районе в результате аварии один человек погиб и два пострадали. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Трагедия произошла 7 декабря в 20:45 на автодороге М7 в Мензелинском районе. По предварительным сведениям, водитель Subaru выехал на «встречку», где совершил столкновение с Honda. В результате одна из иномарок перевернулась.

Водитель Honda погиб на месте. Другого автомобилиста и его пассажира, а также еще одного пассажира из другой машины увезли в больницу.

«Ъ-Казань».

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