8 декабря, источник: Коммерсантъ
В Татарстане в ДТП один человек погиб и два пострадали
В Татарстане в Мензелинском районе в результате аварии один человек погиб и два пострадали. Об этом сообщает ГИБДД региона.
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Трагедия произошла 7 декабря в 20:45 на автодороге М7 в Мензелинском районе. По предварительным сведениям, водитель Subaru выехал на «встречку», где совершил столкновение с Honda. В результате одна из иномарок перевернулась.
Водитель Honda погиб на месте. Другого автомобилиста и его пассажира, а также еще одного пассажира из другой машины увезли в больницу.
«Ъ-Казань».