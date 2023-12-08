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8 декабря, источник: МК.RU Крым

Жительница Симферополя дважды обнесла магазин с одеждой

28-летнюю жительницу крымской столицы подозревают в нескольких кражах. Она целенаправленно наведывалась в один и тот же магазин одежды.

Источник: ГУ МВД

По информации регионального управления полиции, женщина приходила в точку в крупном торговом центре в Железнодорожном районе города, выбирала вещи и уносила их в примерочную. Там надевала под одежду и скрывалась. Это происходило дважды. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сейчас женщина находится пол подпиской о невыезде. Как максимум, ей грозит до двух лет колонии.

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