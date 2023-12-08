8 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Подозреваемому в теракте на БАМе белорусу изберут меру пресечения в Омске
Теракт был совершен 29 и 30 ноября — были подорваны два железнодорожных состава с нефтепродуктами.
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Гражданину Беларуси, которого обвиняют в теракте на Байкало-Амурской магистрали, изберут меру пресечения в Куйбышевском суде Омска, это произойдет в ближайшую субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.
«Завтра, 9 декабря, в Куйбышевском суде Омска состоится заседание по избрании подозреваемому меры пресечения», — рассказали в пресс-службе.
Накануне ФСБ РФ проинформировала о раскрытии теракта на БАМе и о задержании подозреваемого в его совершении — белоруса 1971 года рождения. В частности, его подозревают в совершении 29 и 30 ноября подрывах двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, которые следовали из Тайшета в Тынду и Нерюнгри.
Сообщалось, что мужчина уже дал признательные показания. Он рассказал, что забрал из тайника 8 взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. Действовал по заданию другого белоруса 1981 года рождения, проживающего в Литве и действующего под контролем спецслужб Украины.
Когда железнодорожные составы двигались по Северомуйскому тоннелю БАМ и его обводному пути, устройства сработали, из-за чего загорелись цистерны с ГСМ и было временно заблокировано движение по транспортной магистрали.