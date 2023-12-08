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8 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли два человека

Накануне вечером в Шаранском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД Башкирии.

Источник: ГИБДД Башкирии

На 107 км дороги Белебей — Бакалы 52-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Volkswagen Polo.

В результате ДТП погибли 52-летняя женщина и 47-летний пассажир. Обстоятельства ДТП уточняются.

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