8 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
Появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли два человека
Накануне вечером в Шаранском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД Башкирии.
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На 107 км дороги Белебей — Бакалы 52-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Volkswagen Polo.
В результате ДТП погибли 52-летняя женщина и 47-летний пассажир. Обстоятельства ДТП уточняются.