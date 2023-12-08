8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Новосибирске ребенка зачислили в школу по поддельным документам
В Новосибирске мать подделала документы, чтобы ребенок попал в школу.
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Прокуратура Железнодорожного района проверила соблюдение законодательства при зачислении детей в одну из школ Новосибирска. Об этом с сообщает пресс-служба ведомства.
— Мать при подаче документов представила поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания по участку, закрепленному за школой. На основании этого документа ребенок был зачислен в образовательную организацию, — сообщили в новосибирской прокуратуре.
Прокурор направил материалы проверки в орган дознания, по результатам возбудили уголовное дело. Контролируют ход и результаты расследования.