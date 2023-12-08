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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ДТП стало причиной перекрытия Тюменского тракта

На трассе произошла авария с участием двух грузовиков.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения на трассе Екатеринбург — Тюмень. Причиной такого решения стало дорожно-транспортное происшествие, сообщает отделение пропаганды ГИБДД региона.

— По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, два из которых грузовые, вследствие чего движение в сторону Екатеринбурга ограничено, — рассказали в отделе пропаганды. — Движение транспорта осуществляется по одной левой полосе.

На место аварии выехали Госавтоинспекторы — они выясняют обстоятельства инцидента.

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