8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Свердловской области ДТП стало причиной перекрытия Тюменского тракта
На трассе произошла авария с участием двух грузовиков.
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В Свердловской области Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения на трассе Екатеринбург — Тюмень. Причиной такого решения стало дорожно-транспортное происшествие, сообщает отделение пропаганды ГИБДД региона.
— По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, два из которых грузовые, вследствие чего движение в сторону Екатеринбурга ограничено, — рассказали в отделе пропаганды. — Движение транспорта осуществляется по одной левой полосе.
На место аварии выехали Госавтоинспекторы — они выясняют обстоятельства инцидента.