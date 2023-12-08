Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: СуперОмск

Подозреваемый в убийстве жены омский сельчанин поменял показания

Прокуратура Омской области сообщает, что направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Таврического района, обвиняемого в убийстве супруги.

«По версии следствия, утром 4 октября текущего года данный гражданин в состоянии опьянения пришел в магазин в с. Сосновское, где его 29-летняя супруга (с которой они были в ссоре) оказывала помощь в приемке товара, в ходе разговора он нанес женщине не менее 6 ножевых ранений, после чего попытался совершить суицид», — передает ведомство.

Пострадавшая женщина, как заявляется, вскоре скончалась в больнице от полученных травм.

В семье воспитывалось двое несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся у бабушки.

По данным прокуратуры, изначально во время следствия мужчина полностью подтвердил инкриминируемую вину. Он, как сообщается, пояснил, что хотел помириться с женой, которая уже жила отдельно и хотела с ним развестись.

«Впоследствии мужчина изменил показания и стал утверждать, что в момент совершения преступления не осознавал происходящее в силу алкогольного опьянения. Однако следователем СУ СК по Омской области собрано достаточно доказательств его вины», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

Омскому сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Погода в Омской области приготовила мощнейшее разочарование
В Омске официально сменился атаман Сибирского казачьего войска
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта