Подозреваемый в убийстве жены омский сельчанин поменял показания

«По версии следствия, утром 4 октября текущего года данный гражданин в состоянии опьянения пришел в магазин в с. Сосновское, где его 29-летняя супруга (с которой они были в ссоре) оказывала помощь в приемке товара, в ходе разговора он нанес женщине не менее 6 ножевых ранений, после чего попытался совершить суицид», — передает ведомство.
Пострадавшая женщина, как заявляется, вскоре скончалась в больнице от полученных травм.
В семье воспитывалось двое несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся у бабушки.
По данным прокуратуры, изначально во время следствия мужчина полностью подтвердил инкриминируемую вину. Он, как сообщается, пояснил, что хотел помириться с женой, которая уже жила отдельно и хотела с ним развестись.
«Впоследствии мужчина изменил показания и стал утверждать, что в момент совершения преступления не осознавал происходящее в силу алкогольного опьянения. Однако следователем СУ СК по Омской области собрано достаточно доказательств его вины», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело будет направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу.
Омскому сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.