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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

«Население воспринимает либерализацию, как вседозволенность» — Ниязматов об арестах криминальных авторитетов в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане проводится кампания по пресечению деятельности размножившихся в последние годы преступных групп. О таком невозможно было и помыслить всего пять-шесть лет назад. Во времена первого президента власти настолько зачистили эту криминальную сферу, что общество начисто забыло, что такое организованная и уличная преступность. Об этом корреспонденту Podrobno.uz заявил известный общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов.

Источник: Podrobno.uz

Как он подчеркнул, с либерализацией всех сфер государственной и общественной жизни вдруг начала появляться всякая шваль, которая наскоро нахватавшись «верхушек», возомнила себя блатной. Появились наглые, тупые рожи, позволяющие себе «наезжать» на граждан, крышевать бизнес, развязно себя вести. Вдруг появилась повсеместная поножовщина, групповые драки, разборки. Да и в целом, значительная часть населения вдруг превратилась в наглую, невоспитанную толпу, говорит общественный деятель.

Ниязматов напомнил, что в прежние времена, все без исключения граждане боялись даже громко разговаривать за пределами своих жилищ: к вечеру городские улицы поражали тем, что на них не наблюдалось ни одного человека. Но как только чуть приоткрыли кислород буквально из пустоты стала появляться осмелевшая шваль, и ее много, очень много, подчеркнул он.

К сожалению, отмечает журналист, наше население воспринимает либерализацию не как появившуюся уникальную возможность жить мирно, созидательно, а как вседозволенность.

«Нет, к сожалению, у нашего населения “золотой середины”. Оно понимает или “жесткую руку” или пускается во все тяжкие», — считает собеседник.

По его мнению, в происходящем есть вина, как это не парадоксально звучит, первого президента страны.

«При Исламе Абдуганиевиче, если выражаться образно, все было ограждено колючей проволокой, кислород выдавался по карточкам, но была упущена уникальная возможность провести воспитательный процесс населения — научить его стоять в очередях, соблюдать правила ПДД, в целом, внедрять в его умы понятие порядка и законопослушания. Население содержалось на коротком поводке, без какого-либо воспитательного процесса. Все держалось исключительно на страхе, и сегодня мы пожинаем плоды этого упущения», — отметил общественный деятель.

Вместе с этим он выразил одобрение, что власти вовремя опомнились и взялись за шваль. Ниязматов выразил надежду, что власти не остановятся на полпути и полумерах, как это у нас принято в последнее время, а сделают наши улицы снова мирными и безопасными.

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