«Население воспринимает либерализацию, как вседозволенность» — Ниязматов об арестах криминальных авторитетов в Узбекистане

Как он подчеркнул, с либерализацией всех сфер государственной и общественной жизни вдруг начала появляться всякая шваль, которая наскоро нахватавшись «верхушек», возомнила себя блатной. Появились наглые, тупые рожи, позволяющие себе «наезжать» на граждан, крышевать бизнес, развязно себя вести. Вдруг появилась повсеместная поножовщина, групповые драки, разборки. Да и в целом, значительная часть населения вдруг превратилась в наглую, невоспитанную толпу, говорит общественный деятель.
Ниязматов напомнил, что в прежние времена, все без исключения граждане боялись даже громко разговаривать за пределами своих жилищ: к вечеру городские улицы поражали тем, что на них не наблюдалось ни одного человека. Но как только чуть приоткрыли кислород буквально из пустоты стала появляться осмелевшая шваль, и ее много, очень много, подчеркнул он.
К сожалению, отмечает журналист, наше население воспринимает либерализацию не как появившуюся уникальную возможность жить мирно, созидательно, а как вседозволенность.
По его мнению, в происходящем есть вина, как это не парадоксально звучит, первого президента страны.
Вместе с этим он выразил одобрение, что власти вовремя опомнились и взялись за шваль. Ниязматов выразил надежду, что власти не остановятся на полпути и полумерах, как это у нас принято в последнее время, а сделают наши улицы снова мирными и безопасными.